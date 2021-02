Giappone, terremoto di magnitudo 7.1 nell’area di Fukushima: quattro feriti e 950mila abitazioni rimaste senza elettricità (Di sabato 13 febbraio 2021) Un terremoto di magnitudo 7.1 ha colpito l’area di Fukushima, in Giappone. La scossa è stata rilevata nell’area nord-orientale del Paese alle 23:08 locali, le 15:08 in Italia, con epicentro a 60 chilometri di profondità nelle prefettura della città già stravolta dal disastro nucleare del 2011. A rendere noto l’episodio sismico è stata la Japan meteorological agency (Jma) che non ha però lanciato un allarme tsunami, causa dell’incidente nucleare del 2011. La scossa, che si è protratta per oltre un minuto, è stata ampiamente avvertita nella capitale Tokyo. Il premier Giapponese Yoshihide Suga ha ordinato la formazione di una task force nella sua residenza ufficiale, al centro di Tokyo, per la gestione delle segnalazioni. Il capo di Gabinetto Katsunobu Kato, in un punto stampa organizzato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 13 febbraio 2021) Undi7.1 ha colpito l’area di, in. La scossa è stata rilevatanord-orientale del Paese alle 23:08 locali, le 15:08 in Italia, con epicentro a 60 chilometri di profondità nelle prefettura della città già stravolta dal disastro nucleare del 2011. A rendere noto l’episodio sismico è stata la Japan meteorological agency (Jma) che non ha però lanciato un allarme tsunami, causa dell’incidente nucleare del 2011. La scossa, che si è protratta per oltre un minuto, è stata ampiamente avvertita nella capitale Tokyo. Il premierse Yoshihide Suga ha ordinato la formazione di una task force nella sua residenza ufficiale, al centro di Tokyo, per la gestione delle segnalazioni. Il capo di Gabinetto Katsunobu Kato, in un punto stampa organizzato ...

