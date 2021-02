Giannina Maradona: “Se non avessi un figlio, con le molestie che ricevo, mi sarei già suicidata” (Di sabato 13 febbraio 2021) Giannina Maradona è molto provata dalle voci e accuse nei suoi confronti e nei confronti della sua famiglia per quanto riguarda la morta del papà Diego. "Se mi dovessi suicidare a causa di tutto quello che dicono contro di me, di chi sarebbe la colpa? Di nessuno, vero? Perché a nessuno interessa niente. Dicono la prima cosa che viene loro in mente e, se poi viene dimostrato il contrario, non importa". Con queste frasi shock la figlia di Maradona ha condiviso la sua riflessione sui social. Una riflessione pesante e amareggiata.caption id="attachment 112067" align="alignnone" width="1024" Getty Images/captionLo sfogo di Giannina si riferisce ad alcune accuse della giornalista Sandra Borghi che su Canal 13 si era chiesta dove fosse la figlia nel momento del bisogno del padre. "Sono una donna forte, e il tempo dimostrerà ... Leggi su golssip (Di sabato 13 febbraio 2021)è molto provata dalle voci e accuse nei suoi confronti e nei confronti della sua famiglia per quanto riguarda la morta del papà Diego. "Se mi dovessi suicidare a causa di tutto quello che dicono contro di me, di chi sarebbe la colpa? Di nessuno, vero? Perché a nessuno interessa niente. Dicono la prima cosa che viene loro in mente e, se poi viene dimostrato il contrario, non importa". Con queste frasi shock la figlia diha condiviso la sua riflessione sui social. Una riflessione pesante e amareggiata.caption id="attachment 112067" align="alignnone" width="1024" Getty Images/captionLo sfogo disi riferisce ad alcune accuse della giornalista Sandra Borghi che su Canal 13 si era chiesta dove fosse la figlia nel momento del bisogno del padre. "Sono una donna forte, e il tempo dimostrerà ...

