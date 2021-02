Giannina Maradona minaccia il suicidio in diretta | il motivo

(Di sabato 13 febbraio 2021) Dopo la morte del padre, Diego Armando, la figliatentasi suicidarsi in: i motivi di tale gesto La morte di Diego Armandonello scorso… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Marco Deiana su BlogLive.it.

NapoliToday : #Cronaca Maradona, Giannina: 'Di chi è la colpa se mi suicido?' - messveneto : Maradona, la figlia Giannina choc: “Di chi è la colpa se mi suicido”: In una storia su Instagram, la figlia del «Pi… - zazoomblog : Maradona la figlia Giannina shock: “Di chi è la colpa se mi suicido? “ - #Maradona #figlia #Giannina #shock: - ItaSportPress : Maradona, la figlia Giannina shock: 'Di chi è la colpa se mi suicido? ' - - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Morte Maradona, la figlia Giannina shock: “Di chi è la colpa se mi suic… -

Ultime Notizie dalla rete : Giannina Maradona

Queste frasi shock sono state scritte, in una storia di Instagram, da, figlia dell'ex fuoriclasse del Napoli, in risposta alle affermazioni di una giornalista, Sandra Borghi, la ...La secondogenita del fuoriclasse recentemente scomparso, replica con frasi shock ad una giornalista che l'aveva accusata dicendo: 'Le figlie dove ...Dopo la morte del padre, Diego Armando Maradona, la figlia Giannina tenta minaccia si suicidarsi in diretta: i motivi di tale gesto ...«Se mi dovessi suicidare a causa di tutto quello che dicono contro di me, di chi sarebbe la colpa? Di nessuno, vero? Perché a nessuno interessa niente. Dicono la prima cosa che ...