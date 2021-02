Ghiaccio, a Bergamo la finale del Gran Premio Italia: tutti i big azzurri in gara (Di sabato 13 febbraio 2021) l'ultimo atto: nel weekend, sulla pista di IceLab a Bergamo (inevitabilmente chiusa al pubblico), si celebrano le finali del Gran Premio Italia di pattinaggio di figura. Oggi (diretta RaiSport dalle ... Leggi su gazzetta (Di sabato 13 febbraio 2021) l'ultimo atto: nel weekend, sulla pista di IceLab a(inevitabilmente chiusa al pubblico), si celebrano le finali deldi pattinaggio di figura. Oggi (diretta RaiSport dalle ...

abuongi : #Ghiaccio #Figura Da Grassl a Rizzo, da Della Monica-Guarise a Guignard-Fabbri: in pista ad @IceLabBergamo il megli… - stefano_gatto97 : RT @Gazzetta_it: #Ghiaccio #Figura, A #Bergamo la finale del #GranPremioItalia: tutti i big azzurri in gara - Gazzetta_it : #Ghiaccio #Figura, A #Bergamo la finale del #GranPremioItalia: tutti i big azzurri in gara - v3ganwitch : @cri_inthewoods @Imbohemien Io vado per la pista ghiaccio che apre dalle 14 alle 17.30 ???? Comunque non è montagni… - zizionice : RT @icefb: Inizia oggi sul ghiaccio di Icelab a Bergamo la Finale di Gran Premio Italia della FISG - Federazione Italiana Sport del Ghiacc… -