GF Vip, Walter Zenga ha un nuovo confronto con Andrea: “Ripartiamo da qui, scusa” (Di sabato 13 febbraio 2021) Tantissimi colpi di scena nell’ultima puntata andata in onda del Grande Fratello Vip. E tra le tante sorprese fatte ai concorrenti, anche Andrea Zenga ne ha ricevuta una speciale. Alfonso Signorini ha, infatti, chiamato nuovamente in puntata suo padre Walter e suo fratello Nicolò per chiarire il loro rapporto una volta per tutte. E sembra … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di sabato 13 febbraio 2021) Tantissimi colpi di scena nell’ultima puntata andata in onda del Grande Fratello Vip. E tra le tante sorprese fatte ai concorrenti, anchene ha ricevuta una speciale. Alfonso Signorini ha, infatti, chiamato nuovamente in puntata suo padree suo fratello Nicolò per chiarire il loro rapporto una volta per tutte. E sembra … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

katiadiluna16 : Incontro tra #WalterZenga e i suoi figli #Nicolozenga #andreazenga Come vi è sembrato? #gfvip #gfvip5 #gfvip2020… - infoitcultura : Gf Vip, Walter Zenga invita i figli a Dubai: «Questa è casa vostra». Andrea non ci sta: «Non basta» - Chicomesol : RT @Webl0g: Grande Fratello Vip, 12 febbraio: anticipazioni puntata, Walter Zenga incontra i figli - tuttopuntotv : Gf Vip, Walter Zenga da Dubai per il confronto con i figli Andrea e Nicolò (Video) #gfvip - zazoomblog : GF Vip Walter Zenga e l’incontro con i figli: “Vi voglio bene” - #Walter #Zenga #l’incontro #figli: -