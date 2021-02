GF Vip, ‘terremoto’ Dayane Mello. Lo ha detto mentre Tommaso Zorzi tentava di abbandonare la casa. Scoppia la bufera (Di sabato 13 febbraio 2021) È ormai tarda notte quando Tommaso Zorzi, preso da un momento di sconforto a causa dei battibecchi nati dopo la puntata del 12 febbraio che ha visto l’inaspettata uscita di Maria Teresa Ruta, si infila la giacca e in preda alla rabbia si avvia alla Porta Rossa per lasciare il reality show di Alfonso Signorini. Il gesto inaspettato preoccupa compagni d’avventura, in particolare l’amica Stefania Orlando e Andrea Zelletta, che preoccupati lo inseguono fino all’ingresso cercando di trattenerlo in tutti i modi possibili. Tommaso è sconvolto e tenta di spostare i coinquilini dalla porta per abbandonare il gioco ma Stefania, senza indietreggiare, lo ferma: “Non puoi uscire per queste scemenze, mi devi dare cinque minuti e ne parliamo” mentre Andrea sbarrandogli la strada aggiunge: “Devi respirare un attimo e ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 13 febbraio 2021) È ormai tarda notte quando, preso da un momento di sconforto a causa dei battibecchi nati dopo la puntata del 12 febbraio che ha visto l’inaspettata uscita di Maria Teresa Ruta, si infila la giacca e in preda alla rabbia si avvia alla Porta Rossa per lasciare il reality show di Alfonso Signorini. Il gesto inaspettato preoccupa compagni d’avventura, in particolare l’amica Stefania Orlando e Andrea Zelletta, che preoccupati lo inseguono fino all’ingresso cercando di trattenerlo in tutti i modi possibili.è sconvolto e tenta di spostare i coinquilini dalla porta peril gioco ma Stefania, senza indietreggiare, lo ferma: “Non puoi uscire per queste scemenze, mi devi dare cinque minuti e ne parliamo”Andrea sbarrandogli la strada aggiunge: “Devi respirare un attimo e ...

EireenViolet : “Di lui non c’è più traccia”.GF Vip, filtrano voci pesanti:rivelazione-terremoto fuori dalla casa! L'entità giulian… - Giornaleditalia : Terremoto al #GrandeFratelloVip! #MariaTeresaRuta dichiara guerra a tutta la casa: ecco cosa è successo LEGGI QUI… - Memi11121970 : Hanno allungato troppo questo gf vip e tira tira alla fine la corda si spezza... Terremoto Mediaset - OgniMattinaTV8 : UN SANTO IN PARADISO - Tutti i segreti dei #VIP ?? Santo Pirrotta ci svela in ESCLUSIVA i gossip più interessanti.… - infoitcultura : Grande Fratello Vip, Dayane Mello in lacrime: 'Mi sento in colpa, avrei dovuto farlo'. Nuovo terremoto nella casa? -