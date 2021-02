GF Vip Pupo critica Tommaso Zorzi, Alba Parietti sbotta: “Bisogna avere rispetto” (FOTO) (Di sabato 13 febbraio 2021) Alba Parietti contro Pupo Nell’ultimo appuntamento del Grande Fratello Vip 5 in onda lunedì scorso, Pupo si è scagliato fortemente nei confronti di Tommaso Zorzi. L’opinionista non ha gradito per niente la discussione tra l’influencer italo-persiana e il 25enne meneghino. Enzo Ghinazzi ha definito quest’ultimo un ragazzo cinico, cattivo e stratega. Aggettivi che non sono piaciuti per nulla ad Alba Parietti che non ha gradito le accuse del collega di Antonella Elia, e ha deciso di esprimere il suo disappunto su Instagram. “Bisogna avere rispetto, di persone che hanno dato tantissimo a questa trasmissione, tutti hanno meriti ma tutti hanno limiti”, ha detto la madre di Francesco Oppini. La soubrette ... Leggi su kontrokultura (Di sabato 13 febbraio 2021)controNell’ultimo appuntamento del Grande Fratello Vip 5 in onda lunedì scorso,si è scagliato fortemente nei confronti di. L’opinionista non ha gradito per niente la discussione tra l’influencer italo-persiana e il 25enne meneghino. Enzo Ghinazzi ha definito quest’ultimo un ragazzo cinico, cattivo e stratega. Aggettivi che non sono piaciuti per nulla adche non ha gradito le accuse del collega di Antonella Elia, e ha deciso di esprimere il suo disappunto su Instagram. “, di persone che hanno dato tantissimo a questa trasmissione, tutti hanno meriti ma tutti hanno limiti”, ha detto la madre di Francesco Oppini. La soubrette ...

Parpiglia : #gfvip #TZLATESHOW #tzvip Ecco la verità di #pupo vs #zorzi - panibbi : @ilgiornale Ho guardato sto circo xké su tutti i canali ieri si parlava del #circo politico.Ho le idee chiare #Pupo… - KiraJunior98 : RT @Parpiglia: #gfvip #TZLATESHOW #tzvip Ecco la verità di #pupo vs #zorzi - nkiP___ : RT @Parpiglia: #gfvip #TZLATESHOW #tzvip Ecco la verità di #pupo vs #zorzi - katypcute : RT @Parpiglia: #gfvip #TZLATESHOW #tzvip Ecco la verità di #pupo vs #zorzi -