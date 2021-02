Gf Vip | Maria Teresa Ruta eliminata Lo sfogo della figlia | Sono incavolata nera

(Di sabato 13 febbraio 2021) Francesca Galici A sorpresa,è statadal Gf Vip contro Samantha De Grenet: la rabbia di suaGuenda Goriaè statadal Gf Vip. Un'esclusione a sorpresa voluta dal pubblico, che ha deciso che a terminare il suo percorso nella Casa sarebbe dovuta essere lei e non Samantha De Grenet o Andrea Zenga. L'eliminazione diha sorpreso tutti, sia nella Casa che in studio. Per tutta la sera si erano susseguite le discussioni in merito a quanto accaduto negli ultimi giorni, soprattutto attorno alla nomination di Tommaso Zorzi alla, una delle persone che nei cinque mesi trascorsi ...

IsaeChia : ‘#GfVip 5’, trentanovesima puntata: eliminata #MariaTeresaRuta, per #PierpaoloPretelli c’è #AriadnaRomero, al telev… - Giornaleditalia : Gf Vip, Maria Teresa Ruta eliminata ieri sera 12 febbraio: 'Mi avete nominata 22 volte!' - diegorispoli : ?? #iltempo #news Colpo di scena: eliminata Maria Teresa Ruta. E nella Casa il caos #ultimora #today @diegorispoli… - AldinoDaprile : @GFVIP_Official Secondo me la trasmissione del grande fratello vip perderà un sacco di ascolti dopo l'eliminazione… - giorgiasalerno6 : RT @axemii_ap: Parole di Malgioglio 'Maria Teresa Ruta ha Vinto il Grande Fratello Vip!' #FALSO #ATTORE #POVERETTO #GFvip @GFVIP_Official h… -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Maria

Nella scorsa puntata Cristiano Malgioglio, rilasciando un'intervista, ha accusatoTeresa Ruta di essere falsa e stratega. Durante la diretta del venerdì sera del Grande Fratello, la Ruta ...Grande Fratelloriassunto 12 febbraio:Teresa Ruta smascherata. Tommaso Zorzi e Stefania Orlando attaccati in puntata e accusati di bullismo La puntata è cominciata con le clip su quello che è accaduto ...'Gf Vip 5', trentanovesima puntata: eliminata Maria Teresa Ruta, per Pierpaolo Pretelli c’è Ariadna Romero, al televoto per la finale vanno.... Scoop, news e anticipazioni su gossip, reality e televis ...Poco dopo l'inizio della diretta, Maria Teresa è stata invitata in studio per un confronto con Cristiano Malgioglio ...