‘Gf Vip 5’ Vs ‘Il cantante mascherato 2’: ecco chi ha vinto la terza sfida di ascolti (Di sabato 13 febbraio 2021) Ieri sera sono andate in onda la terza puntata de Il cantante mascherato 2 e la trentanovesima puntata del Grande Fratello Vip 5. A perdere la gara d’ascolti è stata la trasmissione condotta da Milly Carlucci che ha totalizzato 3.441.000 spettatori pari al 15.5% di share. 3.264.000 spettatori pari al 17.7% di share, invece, per il Gf Vip 5. Se la Alfonso Signorini aveva vinto nel primo scontro contro il programma musicale di Rai2, la Carlucci aveva trionfato col secondo appuntamento de Il cantante mascherato 2 che si era sfidato con il trentacinquesimo appuntamento col reality di Canale 5. Nonostante questo, il Grande Fratello Vip ha perso dunque quasi 4 punti di share rispetto alla puntata andata in onda lunedì 8 febbraio ottenendo dunque una delle ... Leggi su isaechia (Di sabato 13 febbraio 2021) Ieri sera sono andate in onda lapuntata de Il2 e la trentanovesima puntata del Grande Fratello Vip 5. A perdere la gara d’è stata la trasmissione condotta da Milly Carlucci che ha totalizzato 3.441.000 spettatori pari al 15.5% di share. 3.264.000 spettatori pari al 17.7% di share, invece, per il Gf Vip 5. Se la Alfonso Signorini avevanel primo scontro contro il programma musicale di Rai2, la Carlucci aveva trionfato col secondo appuntamento de Il2 che si erato con il trentacinquesimo appuntamento col reality di Canale 5. Nonostante questo, il Grande Fratello Vip ha perso dunque quasi 4 punti di share rispetto alla puntata andata in onda lunedì 8 febbraio ottenendo dunque una delle ...

