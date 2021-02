‘Gf Vip 5’, trentanovesima puntata: eliminata Maria Teresa Ruta, per Pierpaolo Pretelli c’è Ariadna Romero, al televoto per la finale vanno… (Di sabato 13 febbraio 2021) Si è appena concluso il trentanovesimo appuntamento con il Grande Fratello Vip 5. La puntata è iniziata con un confronto tra Maria Teresa Ruta e il resto dei concorrenti. La gieffina lunedì ha incontrato Francesco Baccini, col quale aveva detto di aver avuto una breve frequentazione. In realtà è emerso che tra di loro non c’è stato mai niente di più di una semplice amicizia e questo ha indispettito i suoi compagni che l’hanno accusata di aver mentito sul suo rapporto col cantante. A non aver apprezzato la bugia in questione sono stati in particolare Stefania Orlando e Tommaso Zorzi, che si sono sentiti presi in giro. Dayane Mello ha sostenuto la Ruta. “Loro non dovevano giudicarla. A questo punto può essere una strategia. Io supporto Rosalinda, Tommaso supporta Stefania, Pierpaolo ... Leggi su isaechia (Di sabato 13 febbraio 2021) Si è appena concluso il trentanovesimo appuntamento con il Grande Fratello Vip 5. Laè iniziata con un confronto trae il resto dei concorrenti. La gieffina lunedì ha incontrato Francesco Baccini, col quale aveva detto di aver avuto una breve frequentazione. In realtà è emerso che tra di loro non c’è stato mai niente di più di una semplice amicizia e questo ha indispettito i suoi compagni che l’hanno accusata di aver mentito sul suo rapporto col cantante. A non aver apprezzato la bugia in questione sono stati in particolare Stefania Orlando e Tommaso Zorzi, che si sono sentiti presi in giro. Dayane Mello ha sostenuto la. “Loro non dovevano giudicarla. A questo punto può essere una strategia. Io supporto Rosalinda, Tommaso supporta Stefania,...

