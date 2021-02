GF Vip 5, Tommaso cerca di abbandonare la casa. «Di nuovo questa scenata? Ma che due coglio*i» – Video (Di sabato 13 febbraio 2021) Tommaso Zorzi tenta di abbandonare la casa Ennesimo late show, stavolta meno divertente, per Tommaso Zorzi nella casa del Grande Fratello Vip 5. Stanotte, al termine della trentanovesima diretta, che lo ha visto tra gli eletti per concorrere al ruolo di terzo finalista insieme ad Andrea Zelletta e Rosalinda Cannavò, l’influencer milanese ha nuovamente sbroccato e, come già aveva fatto tempo fa, ha tentato di abbandonare il gioco varcando la prima porta rossa della casa. Una vera e propria sceneggiata che si è conclusa ancora una volta con Tommaso che, dopo qualche capriccio, è rientrato in casa supportato da Stefania Orlando. Il picco “cinematografico” è stato raggiunto quando Giulia Salemi ha inveito contro di lui, dandogli del ... Leggi su davidemaggio (Di sabato 13 febbraio 2021)Zorzi tenta dilaEnnesimo late show, stavolta meno divertente, perZorzi nelladel Grande Fratello Vip 5. Stanotte, al termine della trentanovesima diretta, che lo ha visto tra gli eletti per concorrere al ruolo di terzo finalista insieme ad Andrea Zelletta e Rosalinda Cannavò, l’influencer milanese ha nuovamente sbroccato e, come già aveva fatto tempo fa, ha tentato diil gioco varcando la prima porta rossa della. Una vera e propria sceneggiata che si è conclusa ancora una volta conche, dopo qualche capriccio, è rientrato insupportato da Stefania Orlando. Il picco “cinematografico” è stato raggiunto quando Giulia Salemi ha inveito contro di lui, dandogli del ...

fanpage : #Gfvip, il web si divide tra #iostocontommaso e #iostocongiulia, interviene Gaia, sorella di Tommaso - AudreyJo93 : Le/I più grandi incomprese/i del gf vip : - Dayane - Giulia - Mtr - Guenda - Myriam - Franceska - Mario - Selvaggia… - dany1_618 : Che pagliacci! La porta era chiusa a chiave, non le merlate che scrivete voi #IOSTOCONTOMMASOESTEFANIA #tzvip… - zazoomblog : GF Vip lite furiosa tra Giulia Salemi e Tommaso Zorzi nella notte: “Sei cattivo e perfido vaffanco!” web scatenato… - Fabiola89442491 : RT @xnoemi24: Come usare Tommaso Zorzi per fare share ma riempirlo di merda durante la puntata, A TUTORIAL BY AUTORI DEL GF VIP 2020 #tzvip -