Gf vip 5, Maria Teresa Ruta abbandona la Casa furiosa: il gesto che spiazza tutti (Di sabato 13 febbraio 2021) Maria Teresa Ruta non è riuscita a trattenere la rabbia ed è finita in preda ad un pianto, per poi uscire dal GF VIP 5 senza salutare nessuno. L’occasione è la 39esima puntata andata in onda su Canale 5 il 12 febbraio 2021, in cui dopo aver avuto un acceso confronto con l’ospite in studio Cristiano Malgioglio e alcuni coinquilini nella Casa sulle polemiche che l’accusano di aver finto un flirt con Francesco Baccini a fin di visibilità, la Ruta è rimasta di sasso quando ha appreso del verdetto della sua 22° nomination che la vedeva contrapporsi a Samantha De Grenet e Andrea Zenga e che ha segnato la fine del suo gioco. Alla sua eliminazione, decretata al televoto dal pubblico, Maria Teresa ha quindi dato libero sfogo alla sua delusione, per poi salutare i coinquilini ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 13 febbraio 2021)non è riuscita a trattenere la rabbia ed è finita in preda ad un pianto, per poi uscire dal GF VIP 5 senza salutare nessuno. L’occasione è la 39esima puntata andata in onda su Canale 5 il 12 febbraio 2021, in cui dopo aver avuto un acceso confronto con l’ospite in studio Cristiano Malgioglio e alcuni coinquilini nellasulle polemiche che l’accusano di aver finto un flirt con Francesco Baccini a fin di visibilità, laè rimasta di sasso quando ha appreso del verdetto della sua 22° nomination che la vedeva contrapporsi a Samantha De Grenet e Andrea Zenga e che ha segnato la fine del suo gioco. Alla sua eliminazione, decretata al televoto dal pubblico,ha quindi dato libero sfogo alla sua delusione, per poi salutare i coinquilini ...

