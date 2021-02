sportli26181512 : Gerolin: 'La mia Roma era gajarda e tosta': L’ex Udinese, “tuttofare” che si esaltò nella Capitale sfiorando scudet… - siamo_la_Roma : ?Derby del cuore per #Gerolin ??'Sarà una gara difficile per la #Roma' ????Ecco le sue sensazioni su #RomaUdinese… -

In questi casi si chiede:cosa vuole fare da grande? "Voglio fare ancora il direttore ... È stato il passo decisivo dellacarriera. Abbiamo vinto due Coppe Italia e stavamo per vincere uno ...Un simbolo amato dai tifosi nell'era d'oro dei due club tra il 1980 e il 1990 Roma - Udinese perè il derby del cuore? Ho diviso lacarriera al 50%. A Udine ho segnato un gol salvezza al ...“E’ una partita durissima per i giallorossi, perché l’Udinese ha dei giocatori eccellenti davanti e non merita la classifica che ha” Manuel Gerolin, ex calciatore di Roma e Udinese, è stato intervista ...Manuel Gerolin avverte la Roma di non sottovalutare l’Udinese Manuel Gerolin, doppio ex di Roma ed Udinese, ha raccontato a Leggo le sue sensazione sulla partita di domenica tra i capitolini e i friu ...