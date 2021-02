Genova, gli sciacalli del ponte: prime aziende indagate per truffa allo Stato (Di sabato 13 febbraio 2021) Molte società hanno aperto il domicilio fiscale nella zona rossa per ottenere sgravi ma senza i titoli Leggi su repubblica (Di sabato 13 febbraio 2021) Molte società hanno aperto il domicilio fiscale nella zona rossa per ottenere sgravi ma senza i titoli

petergomezblog : Recovery, come spendere in fretta evitando infiltrazioni criminali. Gli Esperti: “Expo e Genova modelli da copiare… - Ossmeteobargone : RT @RegLiguria: SILVER VACCINE DAY, VIA ALLE VACCINAZIONI ANTI COVID PER GLI OVER 80. ECCO I PRIMI VACCINATI Alla Casa della Salute di Qua… - michele_canta : @EnelEnergiaHelp Ciao Maria Cristina, ti ringrazio della risposta, ma abbiamo fissato un appuntamento con gli uffi… - Embryonic_Flame : @enna_kros Alternatively: gli isgardiani son veneti Ulda è milanese Gridania è abruzzese Limsa è genova - lamente2019 : MA DAI DORMIVANO SULLE PANCHINE DI CARICAMENTO,zona portuale di genova carruggi, non dovevano gustare gli HOTEL A 5… -