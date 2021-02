Genoa, Goldaniga: «Il Torino non ha avito grandi occasioni, siamo contenti» (Di sabato 13 febbraio 2021) Il difensore del Genoa Edoardo Goldaniga ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio per 0-0 contro il Torino. Queste le sue parole Il difensore del Genoa Edoardo Goldaniga ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio per 0-0 contro il Torino. Queste le sue parole. ENTRATO A FREDDO – «Oggi giornata particolarmente fredda ma il mister ci chiede di essere sempre pronti. Fa parte tutto del concentrazione. Sono contento di essere entrato cattivo». PERFETTI – «Il Torino non ha avito grandi occasioni. Abbiamo chiuso un’altra partita senza aver subito gol». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 13 febbraio 2021) Il difensore delEdoardoha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio per 0-0 contro il. Queste le sue parole Il difensore delEdoardoha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio per 0-0 contro il. Queste le sue parole. ENTRATO A FREDDO – «Oggi giornata particolarmente fredda ma il mister ci chiede di essere sempre pronti. Fa parte tutto del concentrazione. Sono contento di essere entrato cattivo». PERFETTI – «Ilnon ha. Abbiamo chiuso un’altra partita senza aver subito gol». Leggi su Calcionews24.com

