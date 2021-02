Genoa, Ballardini: “Oggi gara equilibrata, abbiamo dimostrato di saper soffrire. Rovella? Farà le fortune del suo prossimo allenatore” (Di sabato 13 febbraio 2021) Il mister del Genoa Davide Ballardini analizza ai microfoni di Sky Sport il pareggio ottenuto contro il Torino di Nicola: "Noi proviamo sempre a fare la partita, Oggi avevamo davanti un buon avversario. abbiamo avuto tre palle gol chiare, ma allo stesso tempo abbiamo mostrato anche la capacità di saper soffrire. E' stata una gara equilibrata, con attenzione ed umiltà siamo riusciti a dar fastidio al Torino. La nostra ambizione è quella di giocare sabato prossimo una bella partita, tutte le gare sono impegnative. Rovella Oggi ha fatto una grandissima partita, ha 20 anni ed è chiaro che ha ancora tanto da imparare, è un ragazzo serio e straordinario. Farà le ... Leggi su itasportpress (Di sabato 13 febbraio 2021) Il mister delDavideanalizza ai microfoni di Sky Sport il pareggio ottenuto contro il Torino di Nicola: "Noi proviamo sempre a fare la partita,avevamo davanti un buon avversario.avuto tre palle gol chiare, ma allo stesso tempomostrato anche la capacità di. E' stata una, con attenzione ed umiltà siamo riusciti a dar fastidio al Torino. La nostra ambizione è quella di giocare sabatouna bella partita, tutte le gare sono impegnative.ha fatto una grandissima partita, ha 20 anni ed è chiaro che ha ancora tanto da imparare, è un ragazzo serio e straordinario.le ...

