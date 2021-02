Gasperini preoccupato per Hateboer: «Speriamo di riaverlo per la fine campionato» (Di sabato 13 febbraio 2021) Gian Piero Gasperini svela la condizioni di Hans Hateboer: non recupererà a breve. Ecco la speranza del tecnico neroazzurro Gian Piero Gasperini parla delle condizioni di Hans Hateboer. Il tecnico è preoccupato e spera di avere l’esterno olandese almeno per la fine della stagione. Le sue dichiarazioni in conferenza stampa. Hateboer – «Speriamo di averlo per la fine del campionato. Fare un intervento adesso significa chiudere il campionato. Si può aspettare ancora un po’, ma è una situazione un po’ a rischio». LEGGI LE DICHIARAZIONI INTEGRALI DI Gasperini Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 13 febbraio 2021) Gian Pierosvela la condizioni di Hans: non recupererà a breve. Ecco la speranza del tecnico neroazzurro Gian Pieroparla delle condizioni di Hans. Il tecnico èe spera di avere l’esterno olandese almeno per ladella stagione. Le sue dichiarazioni in conferenza stampa.– «di averlo per ladel. Fare un intervento adesso significa chiudere il. Si può aspettare ancora un po’, ma è una situazione un po’ a rischio». LEGGI LE DICHIARAZIONI INTEGRALI DILeggi su Calcionews24.com

