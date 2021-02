Gasperini: ” Non pensiamo al Real Madrid. Hateboer? Speriamo di riaverlo per fine campionato” (Di sabato 13 febbraio 2021) Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, ha parlato in vista della gara contro il Cagliari: queste le dichiarazioni del tecnico nerazzurro. Sul raggiungimento della finale di Coppa Italia: “La soddisfazione di essere arrivati in finale è tanta, era un obiettivo su cui siamo stati sempre concentrati. Non era facile raggiungerlo, abbiamo superato ostacoli difficili con Lazio e Napoli. L’essere arrivati in finale ci dà una grande soddisfazione, ma anche la garanzia di avere un obiettivo forte su cui concentrarci”. Se in vista della sfida Champions, la Dea sia già con la testa al Real Madrid: “Non sono delle scuse, non abbiamo la testa al Real. Abbiamo fatto molto turnover, ma non abbiamo sottovalutato altri impegni. Nell’immediato c’era la partita col Napoli, per noi fondamentale. Stesso discorso quella con la Lazio, ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 13 febbraio 2021) Gian Piero, tecnico dell’Atalanta, ha parlato in vista della gara contro il Cagliari: queste le dichiarazioni del tecnico nerazzurro. Sul raggiungimento della finale di Coppa Italia: “La soddisfazione di essere arrivati in finale è tanta, era un obiettivo su cui siamo stati sempre concentrati. Non era facile raggiungerlo, abbiamo superato ostacoli difficili con Lazio e Napoli. L’essere arrivati in finale ci dà una grande soddisfazione, ma anche la garanzia di avere un obiettivo forte su cui concentrarci”. Se in vista della sfida Champions, la Dea sia già con la testa al: “Non sono delle scuse, non abbiamo la testa al. Abbiamo fatto molto turnover, ma non abbiamo sottovalutato altri impegni. Nell’immediato c’era la partita col Napoli, per noi fondamentale. Stesso discorso quella con la Lazio, ...

CORNERNEWS24 : #Calcio - Gasperini: 'Troppe attese, non puntiamo al triplete' Tecnico Atalanta: 'Milan a parte, tutti hanno avuto dei cali' - clikservernet : Gasperini: ” Non pensiamo al Real Madrid. Hateboer? Speriamo di riaverlo per fine campionato” - Noovyis : (Gasperini: ” Non pensiamo al Real Madrid. Hateboer? Speriamo di riaverlo per fine campionato”) Playhitmusic - - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: ATALANTA - Gasperini: 'Troppe attese, non puntiamo al triplete' - susydigennaro : RT @napolimagazine: ATALANTA - Gasperini: 'Troppe attese, non puntiamo al triplete' -