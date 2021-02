Gasperini: “La finale di Coppa Italia è una grande soddisfazione, superare Lazio e Napoli non era facile” (Di sabato 13 febbraio 2021) Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha presentato la partita con il Cagliari in conferenza stampa. Essere in finale di Coppa Italia ci porta grande soddisfazione, eravamo concentrati su quest’obiettivo. Abbiamo dovuto superare Lazio e Napoli per riuscirci, non era facile. Testa al Real? Per niente, a Cagliari non ci sono scuse: fare turnover non significa sottovalutare un match, bensì gestirsi in funzione dei vari impegni. Giocando tre competizioni è difficile restare costanti nel rendimento, qualche volta gli avversari arrivano pure alle partite con una condizione fisica migliore rispetto alla nostra. Hateboer? Speriamo in un suo rientro per fine campionato, farlo operare adesso significherebbe perderlo ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 13 febbraio 2021) Gian Piero, allenatore dell’Atalanta, ha presentato la partita con il Cagliari in conferenza stampa. Essere indici porta, eravamo concentrati su quest’obiettivo. Abbiamo dovutoper riuscirci, non era. Testa al Real? Per niente, a Cagliari non ci sono scuse: fare turnover non significa sottovalutare un match, bensì gestirsi in funzione dei vari impegni. Giocando tre competizioni è difficile restare costanti nel rendimento, qualche volta gli avversari arrivano pure alle partite con una condizione fisica migliore rispetto alla nostra. Hateboer? Speriamo in un suo rientro per fine campionato, farlo operare adesso significherebbe perderlo ...

napolista : Gasperini: “La finale di Coppa Italia è una grande soddisfazione, superare Lazio e Napoli non era facile” L’allenat… - sportface2016 : #CagliariAtalanta | #Gasperini: 'Contento per la finale di #CoppaItalia, ora servono risultati e punti in campionat… - Atalanta_BC : #Gasperini: “La finale si giocherà a maggio e quindi sappiamo di avere un obiettivo forte che ci aspetta”. ???? 'The… - Atalanta_BC : #Gasperini: “La soddisfazione di essere arrivati in finale è tanta. Era l'obiettivo sul quale eravamo concentrati.… - ale_sottile : Non dimentico quel #TorinoGenoa del 2009: il gol di #Milito, la gioia genoana e la rissa finale. Finimmo in B con… -