Garota de Ipanema nuovo drink di Sabina Yausheva

MaraFer27565889 : @GrandeFratello GF il mio sogno è che tu dedichi la canzone 'Garota de Ipanema' a Rosalinda. Penso che lo descriva.… - Caty02556199 : RT @Caty02556199: @GrandeFratello Da Roma, garota de ipanema la vorrei dedicare a daiane per dare un po di forza in questo momento fatidic… - paoloigna1 : RT @Radio4JOB: @effetronky @CleliaMussari @paoloigna1 @RuggMarzia @tommasobenocci @IlMattinoFoggia @giampiero661MJ @francofda52 @robertache… - Radio4JOB : @effetronky @CleliaMussari @paoloigna1 @RuggMarzia @tommasobenocci @IlMattinoFoggia @giampiero661MJ @francofda52… - bioologico : La belle de jour >>> abismo >>> Garota de Ipanema. -

Ultime Notizie dalla rete : Garota Ipanema

La Gazzetta del Gusto

Fra i suoi cavalli di battaglia spiccano The Girl fromde), la cover di Fever del 1958, Doodlin' Song, Somebody Else Is Taking My Place, Mañana (Is Soon Enough for Me) e Is ...Unadea Parigi inseguendo una ragazza sconosciuta, sognando di essere il suo Bel Amì e di fuggire insieme a Rio. Foto di Fabrizio CestariGarota de Ipanema è il nuovo drink della bartender Sabina Yausheva: si ispira alla celebre canzone di Antonio Carlos “Tom” Jobim e Vinicius de Moraes Un drink che si ispira alla celebre canzone di Ant ...