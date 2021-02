Galleria | terrazza aperta al pubblico E cabaret al Savini | ma dopo la crisi

(Di sabato 13 febbraio 2021) Milano, 13 febbraio 2021 - Segnali di vita inVittorio Emanuele, in particolare negli spazi ancora inutilizzati ai piani alti o sotterranei del Salotto. Sette i progetti contenuti in una ...

Ultime Notizie dalla rete : Galleria terrazza

Il Giorno

...Sala dell'Orologio (con i suoi pavimenti originali in seminato alla veneziana e la centrale di regolazione degli orologi pubblici datata 1932) e lapanoramica sul tetto della(in ...Dai sotterranei alla, passando per il Cobianchi e la Sala dell'Orologio. Nonostante la crisi, non c'è angolo della, fosse anche quello più remoto , che sfugge all'interesse degli investitori. A ulteriore ...Nel mirino degli investitori le aree inutilizzate da tempo. Urban center, cabaret e un ascensore per raggiungere nuovi percorsi panoramici. Il canone per locali, terrazza e highline su piazza Duomo sa ...Il Comune: sì ai progetti per spazi inutilizzati. Nuovo Urban Center dentro la Feltrinelli, che ottiene il rinnovo senza gara ...