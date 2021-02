Furto in casa Ancelotti, la figlia evita il peggio! (Di sabato 13 febbraio 2021) CROSBY (Inghilterra) - Venerdì sera movimentato in casa di Carlo Ancelotti : mentre il tecnico dell'Everton non era presente, gli è stata rubata la cassaforte nella sua abitazione. La polizia del ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 13 febbraio 2021) CROSBY (Inghilterra) - Venerdì sera movimentato indi Carlo: mentre il tecnico dell'Everton non era presente, gli è stata rubata la cassaforte nella sua abitazione. La polizia del ...

Ultime Notizie dalla rete : Furto casa Ancelotti, paura per la figlia: irruzione dei ladri mentre era in casa

Non ci sono stati feriti malgrado la figlia di Ancelotti, Katia , fosse in casa. Proprio Katia, stando al resoconto della polizia, ha messo in fuga i ladri mentre erano all'opera. Un fatto spiacevole ...

Paura in casa Ancelotti, rubata la cassaforte!

due ladri si sono introdotti nella casa e hanno rubato la cassaforte. Stando al verbale della polizia del Merseyside: "Una cassaforte è stata rubata durante un furto con scasso a Crosby venerdì sera, ...

