Franco, il neo ministro del Tesoro che scrisse la lettera della Bce a Berlusconi (Di sabato 13 febbraio 2021) Il destino, alle volte, riesce a giocare scherzi decisamente beffardi, sopratutto in quel mondo della politica dalla memoria spesso corta, cortissima. E così, con la nascita di un governo Draghi di poltronari e tecnici totalmente asserviti all’Unione Europea, ecco anche manifestarsi una beffa niente male: la presenza, all’interno dello stesso esecutivo, di esponenti di punta di Forza Italia (Brunetta, Carfagna, Gelmini) insieme al nuovo titolare dell’Economia Daniele Franco. L’uomo che, secondo le ricostruzioni fornite in passato proprio da alcuni forzisti, fu autore della celebre lettera che costrinse nel 2011 Berlusconi ad anticipare il pareggio di bilancio, con una manovra durissima che finì per accelerarne l’uscita di scena. A ricostruire l’accaduto è stato infatti in questi ultimi mesi Renato ... Leggi su ilparagone (Di sabato 13 febbraio 2021) Il destino, alle volte, riesce a giocare scherzi decisamente beffardi, sopratutto in quel mondopolitica dalla memoria spesso corta, cortissima. E così, con la nascita di un governo Draghi di poltronari e tecnici totalmente asserviti all’Unione Europea, ecco anche manifestarsi una beffa niente male: la presenza, all’interno dello stesso esecutivo, di esponenti di punta di Forza Italia (Brunetta, Carfagna, Gelmini) insieme al nuovo titolare dell’Economia Daniele. L’uomo che, secondo le ricostruzioni fornite in passato proprio da alcuni forzisti, fu autorecelebreche costrinse nel 2011ad anticipare il pareggio di bilancio, con una manovra durissima che finì per accelerarne l’uscita di scena. A ricostruire l’accaduto è stato infatti in questi ultimi mesi Renato ...

franco_dimuro : RT @Moonlightshad1: L'entusiasmo di Concita De Gregorio per la neo ministra della giustizia la dice lunga sul concetto di donne al potere… - LuigiF97101292 : RT @laltrodiego: Vi spiego che roba è Di Maio. •24/09/2018, #DiMaio: 'non mi fido del Ragioniere dello Stato' Indovinate chi era Ragionie… - zanoni_pietro : RT @GAmbrosini98: Febbraio 2019. Lezione dell'allora capo della ragioneria generale di stato Daniele Franco sul debito pubblico italiano i… - luemen_frank : RT @GAmbrosini98: Febbraio 2019. Lezione dell'allora capo della ragioneria generale di stato Daniele Franco sul debito pubblico italiano i… - GianniCestra69 : RT @laltrodiego: Vi spiego che roba è Di Maio. •24/09/2018, #DiMaio: 'non mi fido del Ragioniere dello Stato' Indovinate chi era Ragionie… -