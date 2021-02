Franco, Garofoli e Colao, il ritorno in grande stile dopo il benservito a Conte-Casalino (Di sabato 13 febbraio 2021) Mentre super-Mario leggeva la sua super-lista (tutto è super, almeno per le prime settimane), sono tre i nomi che sono saltati all’orecchio di chi segue la politica con attenzione e una certa dose di malizia: Renato Franco, Roberto Garofoli e Vittorio Colao. Franco E Garofoli, DUE UOMINI DI STATO CACCIATI DA ROCCO IL PORTAVOCE Iniziamo coi primi due, oggetto di un famigerato audio-messaggio di Rocco Casalino, il portavoce di Conte che nel frattempo è partito per il suo book tour, che aveva come obiettivo i tecnici del Ministero dell’Economia e delle Finanze restii ad accettare i piani di spesa del governo giallo-verde. Correva l’anno 2018, sembra un millennio fa, e Casalino inviava via Whatsapp la linea di Palazzo Chigi a un ristretto numero di ... Leggi su formiche (Di sabato 13 febbraio 2021) Mentre super-Mario leggeva la sua super-lista (tutto è super, almeno per le prime settimane), sono tre i nomi che sono saltati all’orecchio di chi segue la politica con attenzione e una certa dose di malizia: Renato, Robertoe Vittorio, DUE UOMINI DI STATO CACCIATI DA ROCCO IL PORTAVOCE Iniziamo coi primi due, oggetto di un famigerato audio-messaggio di Rocco, il portavoce diche nel frattempo è partito per il suo book tour, che aveva come obiettivo i tecnici del Ministero dell’Economia e delle Finanze restii ad accettare i piani di spesa del governo giallo-verde. Correva l’anno 2018, sembra un millennio fa, einviava via Whatsapp la linea di Palazzo Chigi a un ristretto numero di ...

