Francesco Sarcina, così ha dimenticato Clizia Incorvaia (Di sabato 13 febbraio 2021) Francesco Sarcina e Clizia Incorvaia si sono sposati nel 2015. Il matrimonio non è finito bene. Ecco come il cantante ha superato la rottura Foto da Instagram: @fraSarcinaFrancesco Sarcina e Clizia Incorvaia si erano sposati nel 2015. Molto affiatati, il loro amore è giunto al culmine con la nascita della figlia Nina. Purtroppo le cose poi non sono andate come ci si aspettava. Un rapporto che è giunto alla fine, in seguito ad un momento di crisi e ad un presunto tradimento dell'influencer con Riccardo Scamarcio, amico fraterno del cantante, nonché testimone di nozze della coppia. Stando a quanto riportato da un'intervista di qualche mese fa rilasciata dal leader de Le Vibrazioni a Rai Radio 2, ospite de I Lunatici, ...

