Francesco Sarcina | chi è | età | carriera | vita privata | figli | Instagram | autobiografia Nel mezzo

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 13 febbraio 2021) E’ tutto pronto per un’altra imperdibile puntata di Verissimo in onda oggi, sabato 13 febbraio, su Canale 5 a partire dalle 16. In esclusiva,presenterà la suadal titolo “Nel”, in cui racconta per la prima volta la sua, fatta di luci e ombre.: chi è, età,, l’Nelè nato a Milano il 30 ottobre del 1976. Nel 1999 ha datoal progetto Le Vibrazioni:è autore di testi e musica della quasi totalità delle canzoni del gruppo. Le Vibrazioni sono un gruppo musicale pop rock che si è formato a Milano nel 1999. Il gruppo è composto dal cantante ...