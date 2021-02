Francesca Sofia Novello | ' Seguo poco Vale | ho paura della velocità'

Notiziedi_it : Francesca Sofia Novello a Verissimo: “Valentino Rossi è l’uomo della mia vita” | Video Mediaset - Michy_92 : Io sono innamorata di Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello sono una coppia perfetta ?? #Verissimo - JacqTw : Dal Francesca Sofia Novello all'italiano: Macchina Foto: macchina fotografica Fenicottero: Cicigna #Verissimo - Emanuel90313001 : Francesca Sofia Novello che pesantezza - Faith_46 : Vorrei chiedere a Francesca Sofia Novello la storia del seme del fenicottero perché mi interessava... #verissimo -

Ultime Notizie dalla rete : Francesca Sofia

Ospite della trasmissione 'Verissimo', in onda ogni sabato pomeriggio su Canale 5,Novello ha parlato di quanto sia cambiata, in poco tempo, la sua vita . La ventisettenne della provincia di Milano ha spiegato come sta portando avanti la professione di modella, come ...'Credo che Valentino Rossi sia l'uomo della mia vita'. A dirlo èNovello che ospite di Verissimo racconta la sua storia d'amore con il campione della Moto Gp . Un amore nato sulle piste e che dura ormai da più di tre anni: 'Quando mi sono fidanzata ...La fidanzata di Rossi: "Mi reco a due o tre gare l'anno, perché quando guardo le moto sfrecciare, mi sento terrorizzata. Preferisco stare a casa" ...A Verissimo arriva Francesca Sofia Novello, la fidanzata di Valentino Rossi: «Ho avuto paura, ho avuto il Covid, come tutti i ragazzi della mia età lo abbiamo sottovalutato.