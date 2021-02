FOTO | Theo Hernandez, che gaffe: durante una diretta spunta la maglia della Juve (Di sabato 13 febbraio 2021) Boutade social per Theo Hernandez: nella casa del terzino del Milan spunta una maglia della Juventus. Leggi su 90min (Di sabato 13 febbraio 2021) Boutade social per: nella casa del terzino del Milanunantus.

Micio_Theo : RT @roma_amor782: Ci mancava solo tirare in mezzo Fedez per salvare tz perché hanno due foto insieme #gfvip - Micio_Theo : RT @__elvis_: #gfvip #mtrvip #ruters Mostrate questa foto in casa e capiranno che lei non é scappata perché voleva arrivare in finale, m… - Milannews24_com : Theo Hernandez a sorpresa: spunta la maglia della Juve in casa – FOTO - gmlavolpe : RT @junews24com: Theo Hernandez, sorpresa in casa: spunta la maglia della Juve – FOTO - junews24com : Theo Hernandez, sorpresa in casa: spunta la maglia della Juve – FOTO -