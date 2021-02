Fortissima scossa di terremoto al largo del Giappone: rischio tsunami (Di sabato 13 febbraio 2021) Una violentissima scossa di terremoto è stata registrata al largo della costa Giapponese. Il rischio tsunami è più che concreto. terremotoTerribile scossa di terremoto avvertita al largo delle coste del Giappone. La località interessata dalla scossa, non lontana dalla zona della centrale nucleare di Fukushima, non fa sorridere di certo i milioni di abitanti terrorizzati dalla possibilità che proprio la centrale possa in qualche modo subire e fare dei danni. Ancora vivo il ricordo degli ultimi forti terremoti nel paese, e ancor di più quello dell’incidente proprio alla centrale nucleare. Nel paese e sulla costa interessata c’è tanta paura per il ... Leggi su chenews (Di sabato 13 febbraio 2021) Una violentissimadiè stata registrata aldella costase. Ilè più che concreto.Terribilediavvertita aldelle coste del. La località interessata dalla, non lontana dalla zona della centrale nucleare di Fukushima, non fa sorridere di certo i milioni di abitanti terrorizzati dalla possibilità che proprio la centrale possa in qualche modo subire e fare dei danni. Ancora vivo il ricordo degli ultimi forti terremoti nel paese, e ancor di più quello dell’incidente proprio alla centrale nucleare. Nel paese e sulla costa interessata c’è tanta paura per il ...

meteo_italia7 : ????FORTISSIMA SCOSSA DI TERREMOTO MAGNITUDO 7.1 IN GIAPPONE NELLA ZONA DI FUKUSHIMA???? #Giappone #Fukushima #Terremoto - BreakingItalyNe : TERREMOTO IN NUOVA CALEDONIA: Fortissima scossa di magnitudo 7.7 a sud-est dalle Loyalty Islands nel Pacifico: Alle… - InMeteo : Fortissima scossa di terremoto nel Pacifico, a largo della Nuova Caledonia: diramato ALLARME TSUNAMI - meteo_italia7 : ????Fortissima scossa di terremoto di magnitudo 7.9 nell'oceano pacifico. Diramata allerta Tsunami per le Isole Fiji… -