Formello, i tifosi caricano la squadra prima della partenza per Milano – FOTO (Di sabato 13 febbraio 2021) I tifosi della Lazio radunati a Formello per caricare la squadra prima della partenza per Milano, per la sfida contro l’Inter Non con la voce, ma con il cuore. I tifosi della Lazio non potranno essere presenti a San Siro, domani, per la sfida contro l’Inter, ma la voglia di caricare e motivare la squadra va oltre ogni limitazione. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA LAZIO VAI SU LAZIONEWS24 La Curva Nord ha così chiamato a raccolta tutti i sostenitori biancocelesti, per accompagnare i ragazzi di Inzaghi verso la partenza per Milano: l’appuntamento è a Formello, al solito posto, alle 16.30. Un’unica voce, un unico cuore, che batte forte anche a ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 13 febbraio 2021) ILazio radunati aper caricare laper, per la sfida contro l’Inter Non con la voce, ma con il cuore. ILazio non potranno essere presenti a San Siro, domani, per la sfida contro l’Inter, ma la voglia di caricare e motivare lava oltre ogni limitazione. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA LAZIO VAI SU LAZIONEWS24 La Curva Nord ha così chiamato a raccolta tutti i sostenitori biancocelesti, per accompagnare i ragazzi di Inzaghi verso laper: l’appuntamento è a, al solito posto, alle 16.30. Un’unica voce, un unico cuore, che batte forte anche a ...

TuttoMercatoWeb : ?? #Lazio, 500 tifosi a #Formello per sostenere la squadra prima della partenza verso #Milano ?? @RicCaponetti - laziopress : Inter-Lazio, tifosi a Formello per caricare la squadra in partenza per Milano – FOTO&VIDEO - laziopress : Inter-Lazio, tifosi a Formello per caricare la squadra in partenza per Milano – FOTO&VIDEO - alazmy_q88 : RT @TuttoMercatoWeb: ?? #Lazio, 500 tifosi a #Formello per sostenere la squadra prima della partenza verso #Milano ?? @RicCaponetti https://t… - sportli26181512 : #Lazio, la carica dei tifosi a Formello prima dell’Inter: Ritrovo dei sostenitori biancocelesti a pochi passi dal c… -