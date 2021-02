Formazioni ufficiali Spezia-Milan | Serie A 2020 2021

(Di sabato 13 febbraio 2021) Ledi, match della ventiduesima giornata di. Allo stadio Picco i liguri che sono reduci da alcuni scivoloni di troppo ma da una vittoria recente ospitano la capolista rossonera che con una vittoria sarebbe certa di presentarsi al derby davanti in classifica. Chi riuscirà a spuntarla? Calcio d’inizio alle ore 20.45 di sabato 13 febbraio, queste le scelte dei due tecnici.: in attesa: Donnarumma G; Dalot, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Bennacer, Saelemaekers, Calhanoglu, Leao; Ibrahimovic. SportFace.

SPress24 : Le Formazioni Ufficiali di Spezia-Milan: Kjaer e Calhanoglu dal 1' - sportli26181512 : Spezia-Milan, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE: La 22^ giornata prosegue con la sfida tra Spe… - fcin1908it : Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Spezia-Milan - - TommasoTurci : Formazioni ufficiali #SpeziaMilan. - Paroladeltifoso : Spezia-Milan: le formazioni ufficiali -

Ultime Notizie dalla rete : Formazioni ufficiali

Di seguito le: Napoli, 4 - 2 - 3 - 1: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Maksimovic, Mario Rui; Bakayoko, Zielinski; Politano, Insigne, Lozano, Osimhen Juventus, 4 - 4 - 2: Szczesny; ...Commenta per primo Ecco ledi Spezia - Milan (fischio d'inizio ore 20.45). Spezia : Provedel; Vignali, Erlic, Ismajli, Bastoni; Maggiore, Ricci, Estevez; Saponara, Agudelo, Gyasi. Milan : G. Donnarumma; ...Dalle ore 21:00 sarà disponibile la cronaca della partita con diretta testuale. Un’ora prima invece saranno disponibili le formazioni ufficiali per scoprire insieme le mosse dei due allenatori.Di seguito le formazioni ufficiali di Milan-Atalanta, gara in programma tra pochi minuti a San Siro: SPEZIA (4-3-3): Provedel; , Erlic, Bastoni; Vignali, ...