Formazioni ufficiali Pescara-Venezia | Serie B 2020 2021

(Di sabato 13 febbraio 2021) Ledi, match valido per la ventitreesima giornata di. Da una parte gli abruzzesi desolatamente ultimi in classifica, dall’altra i veneti che invece si trovano in zona playoff. All’Adriatico tre punti fondamentali in palio, chi riuscirà a spuntarla? Calcio d’inizio alle ore 14 di sabato 13 febbraio, queste le scelte dei due tecnici.(3-5-2): Fiorillo; Sorensen, Bocchetti, Scognamiglio; Bellanova, Dessena, Valdifiori, Tabanelli, Masciangelo; Odgaard, Machin(4-3-3): Pomini; Mazzocchi, Modolo, Ceccaroni, Felicioli; Crnigoj, Taugourdeau, Maleh; Aramu, Bocalon, Di Mariano SportFace.

Sono da pocoledi Pordenone e Cittadella, di fronte alle 14 al Teghil di Lignano Sabbiadoro: Pordenone (4 - 3 - 1 - 2): Perisan; Berra, Vogliacco, Camporese, Falasco; Zammarini, Misuraca, ...