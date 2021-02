Food ed eros | 8 giochi erotici con il cibo

Leggi su vanityfair

(Di sabato 13 febbraio 2021) Care coppie se causa Covid quest’anno San Valentino si festeggerà tra le mura di casa vostra, non vuol dire che non si debba festeggiare al meglio. A riguardo abbiamo deciso di fornirvi alcuni validi (ed empirici) consigli per rendere onore a Cupido, in forma un pochino più godereccia.