Follia al GF Vip, Zorzi vuole uscire: ma la porta è sbarrata (Di sabato 13 febbraio 2021) Nella notte al Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi ha provato ad abbandonare la casa ma ha trovato la porta sbarrata. Il serale di ieri ha creato discordia all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Il conduttore ha mostrato una serie di clip riguardanti Tommaso Zorzi, in cui l’influencer parlava prima di Maria Teresa Ruta (eliminata L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di sabato 13 febbraio 2021) Nella notte al Grande Fratello Vip, Tommasoha provato ad abbandonare la casa ma ha trovato la. Il serale di ieri ha creato discordia all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Il conduttore ha mostrato una serie di clip riguardanti Tommaso, in cui l’influencer parlava prima di Maria Teresa Ruta (eliminata L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

jaicerises : Ma questa rivista, mi rapiva completamente. Sarà perchè ogni volta leggevo una curiosità su qualche vip che mi inte… - AnnaRit72242405 : RT @DrTrash7: 1 mese fa sfanculavo tutti quelli che: 'no ma i nostri in finale poi per la vittoria voto Tommy e Stefy' Addirittura c'era ch… - ultimogiornode1 : RT @DrTrash7: 1 mese fa sfanculavo tutti quelli che: 'no ma i nostri in finale poi per la vittoria voto Tommy e Stefy' Addirittura c'era ch… - DrTrash7 : 1 mese fa sfanculavo tutti quelli che: 'no ma i nostri in finale poi per la vittoria voto Tommy e Stefy' Addirittur… - RominaRobotti : @Miriam21164588 La questione principale è che il pubblico si divide tra chi prende il gf per una finzione e chi è m… -