Fiorentina, Prandelli: “Ribery out contro la Samp. Governo senza Ministro dello Sport? Le gente ha bisogno di altre certezze” (Di sabato 13 febbraio 2021) Vigilia di campionato per la Fiorentina di Cesare Prandelli che ha parlato in conferenza stampa in vista del match di Serie A contro la Sampdoria. Il mister ha risposto alle domande della stampa toccando diversi temi scottanti.Prandelli: non solo la sfida con la Samp...caption id="attachment 1059423" align="alignnone" width="652" Prandelli Fiorentina (getty images)/captionParte subito dal match contro la Sampdoria mister Prandelli: "Nessuna squadra può considerarsi fuori dalla corsa alla salvezza, speriamo di vincere e mettere loro con l'acqua alla gola. Il campionato è diviso in due, le prime 8-9 fanno una stagione a parte. La sfida di domani è la più importante della stagione, io ragiono sempre in ... Leggi su itasportpress (Di sabato 13 febbraio 2021) Vigilia di campionato per ladi Cesareche ha parlato in conferenza stampa in vista del match di Serie Aladoria. Il mister ha risposto alle domande della stampa toccando diversi temi scottanti.: non solo la sfida con la...caption id="attachment 1059423" align="alignnone" width="652"(getty images)/captionParte subito dal matchladoria mister: "Nessuna squadra può considerarsi fuori dalla corsa alla salvezza, speriamo di vincere e mettere loro con l'acqua alla gola. Il campionato è diviso in due, le prime 8-9 fanno una stagione a parte. La sfida di domani è la più importante della stagione, io ragiono sempre in ...

