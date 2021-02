Fiorentina, i convocati di Prandelli: out Ribery, c’è Maxi Oliveira (Di sabato 13 febbraio 2021) Il tecnico della Fiorentina Cesare Prandelli ha diramato la lista dei convocati: confermata l’esclusione di Franck Ribery, ancora out per infortunio Il tecnico della Fiorentina Cesare Prandelli ha diramato la lista dei convocati in vista della gara di domani pomeriggio contro la Sampdoria. Confermata l’esclusione di Franck Ribery, ancora out per infortunio, mentre a sorpresa è stato inserito Maxi Oliveira. ? SQUAD LIST I convocati viola per #SampFiorentina The viola players to face Sampdoria Powered by @TiresTomket#Fiorentina ? #ForzaViola pic.twitter.com/zdzL1wkBpK — ACF Fiorentina (@acfFiorentina) February 13, 2021 Leggi su ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 13 febbraio 2021) Il tecnico dellaCesareha diramato la lista dei: confermata l’esclusione di Franck, ancora out per infortunio Il tecnico dellaCesareha diramato la lista deiin vista della gara di domani pomeriggio contro la Sampdoria. Confermata l’esclusione di Franck, ancora out per infortunio, mentre a sorpresa è stato inserito. ? SQUAD LIST Iviola per #SampThe viola players to face Sampdoria Powered by @TiresTomket#? #ForzaViola pic.twitter.com/zdzL1wkBpK — ACF(@acf) February 13, 2021 Leggi su ...

Il tecnico della Fiorentina Cesare Prandelli ha diramato la lista dei convocati: confermata l'esclusione di Franck Ribery, ancora out per ...

Commenta per primo La Fiorentina ha diramato la lista dei convocati per la partita di domani contro la Sampdoria . Portieri : Dragowski, Rosati, Terracciano. Difensori : Barreca, Biraghi, Caceres, Igor, Malcuit, Martinez ...

Il tecnico della Fiorentina Cesare Prandelli ha diramato la lista dei convocati: confermata l'esclusione di Franck Ribery, ancora out per infortunio ...

Convocati Sampdoria Fiorentina: le scelte degli allenatori Claudio Ranieri e Cesare Prandelli per la 21a giornata di Serie A. La Sampdoria affronterà la Fiorentina nel corso dell ...

Convocati Sampdoria Fiorentina: le scelte degli allenatori Claudio Ranieri e Cesare Prandelli per la 21a giornata di Serie A. La Sampdoria affronterà la Fiorentina nel corso dell ...