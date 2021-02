Finisce l’incubo dei 1.500 italiani bloccati in Brasile: da Speranza via libera al rientro per residenti e casi eccezionali (Di sabato 13 febbraio 2021) Dai prossimi giorni i 1.500 italiani bloccati in Brasile, da settimane, potranno far rientro nel nostro Paese. Ad annunciarlo è stato il ministro della Salute Roberto Speranza che, pur firmando un’ordinanza che proroga ancora una volta le limitazioni all’ingresso dei viaggiatori provenienti dal Brasile a causa della variante brasiliana del Covid, annuncia che è ammesso il rientro solo per chi ha la residenza anagrafica in Italia o per casi eccezionali. Tamponi e quarantena Le condizioni dettate dal ministro della Salute sono quelle auspicate dagli italiani bloccati in Brasile e anche dall’ambasciatore a Brasilia, Francesco Azzarello. Chi rientra dal Brasile ... Leggi su open.online (Di sabato 13 febbraio 2021) Dai prossimi giorni i 1.500in, da settimane, potranno farnel nostro Paese. Ad annunciarlo è stato il ministro della Salute Robertoche, pur firmando un’ordinanza che proroga ancora una volta le limitazioni all’ingresso dei viaggiatori provenienti dala causa della variante brasiliana del Covid, annuncia che è ammesso ilsolo per chi ha la residenza anagrafica in Italia o per. Tamponi e quarantena Le condizioni dettate dal ministro della Salute sono quelle auspicate dagliine anche dall’ambasciatore a Brasilia, Francesco Azzarello. Chi rientra dal...

INYOUREYESZ4YN : tra sedici giorni finisce l'incubo del grande fratello e il cielo è azzurro sopra berlino - SIMO_CAVOUR : RT @CrisciGloria: Prigionieri per anni al buio di un porcile, finisce l'incubo di Billy e Stella - paola124291 : @MarcoSanavia1 E non finisce per il momento. Basta sentire un telegiornale. L'incubo continua. - terrinsalamoia : L’assenza di stimoli veri per me è la morte psicofisica ma quando cazzo finisce sto incubo? - PillaPaladini : RT @Murzilli_Miche: Purtroppo, l'incubo che sto vivendo qui su twitter non è finito, e non so se mai finirà. C'è gente cattiva, che offende… -

Ultime Notizie dalla rete : Finisce l’incubo Valeria Piccini: «Chiamateci SheF: così aiuterò le donne a fare il mio mestiere» Corriere della Sera