Finale Coppa Italia basket | Olimpia Milano-Pesaro | programma | orario | tv | streaming

Gran Finale al Mediolanum Forum di Assago. Si assegna domani la Coppa Italia 2021 di basket: ci aspetta un ultimo atto sicuramente spettacolare. A sfidarsi saranno l'Olimpia Milano padrona di casa ed il Carpegna Prosciutto Pesaro. Qui di seguito il programma completo della finalissima di Coppa Italia 2021. Sarà possibile seguirla, come tutti gli incontri, in diretta su Rai Sport HD ed Eurospot 1 ed in streaming su Rai Play ed Eurosport Player. Non perdetevi anche la diretta scritta di OA Sport. programma Finale Coppa Italia 2021 basket Domenica 14 febbraio Ore 18.15 Olimpia Milano – Carpegna Prosciutto Pesaro

