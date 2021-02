Federico Ciontoli attacco ai giornalisti: «Colpa della stampa se Marina e Valerio ci odiano» (Di sabato 13 febbraio 2021) Federico Ciontoli oggi: intervistato da Valentina Stella per Il Dubbio, il figlio di Antonio si sfoga e dice la sua puntando il dito contro i media. «Colpa della stampa se Marina e Valerio ci odiano», ha detto. A ottobre 2020 la Corte d’Assise d’Appello di Roma ha condannato Antonio Ciontoli a 14 anni per omicidio volontario con dolo eventuale ai danni di Marco Vannini. Inflitti 9 anni e 4 mesi a sua moglie Maria Pezzillo e ai figli Federico e Martina, condannati per concorso anomalo in omicidio volontario. Tra qualche mese la Corte di Cassazione tornerà a pronunciarsi sulla vicenda e la condanna per gli imputati potrebbe diventare definitiva. In caso di conferma, infatti, per i Ciontoli si aprirebbero ... Leggi su urbanpost (Di sabato 13 febbraio 2021)oggi: intervistato da Valentina Stella per Il Dubbio, il figlio di Antonio si sfoga e dice la sua puntando il dito contro i media. «seci», ha detto. A ottobre 2020 la Corte d’Assise d’Appello di Roma ha condannato Antonioa 14 anni per omicidio volontario con dolo eventuale ai danni di Marco Vannini. Inflitti 9 anni e 4 mesi a sua moglie Maria Pezzillo e ai figlie Martina, condannati per concorso anomalo in omicidio volontario. Tra qualche mese la Corte di Cassazione tornerà a pronunciarsi sulla vicenda e la condanna per gli imputati potrebbe diventare definitiva. In caso di conferma, infatti, per isi aprirebbero ...

ilfaroonline : #Omicidio_Vannini, Federico Ciontoli: “La verità è che io sono innocente”. Mamma Marina: “Bugie già smascherate” - Terzobinarioit : Omicidio Vannini, Federico Ciontoli rincara la dose: ' Rifarei tutto, non ho paura del carcere'… - ValeAngeStella : Sul @ildubbionews intervista esclusiva a Federico Ciontoli, che parla per la prima a 5 anni dalla morte di Marco Va… - Guendalina_Meli : Federico Ciontoli a 'il Dubbio': 'Nulla potrà ridare il figlio ai genitori ma non mi possono condannare alla morte… -