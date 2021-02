Federica Pellegrini sdraiata sul letto in slip e maglietta, che spettacolo-FOTO (Di sabato 13 febbraio 2021) La Pellegrini su Instagram condivide una FOTO in cui appare sdraiata su un letto in un hotel in montagna, le sue gambe lunghe sono lunghissime Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federica Pellegrini (@kikkafede88) La campionessa Federica Pellegrini esausta sul letto di un hotel in montagna dopo essersi allenata tanto. L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di sabato 13 febbraio 2021) Lasu Instagram condivide unain cui apparesu unin un hotel in montagna, le sue gambe lunghe sono lunghissime Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@kikkafede88) La campionessaesausta suldi un hotel in montagna dopo essersi allenata tanto. L'articolo proviene da YesLife.it.

zazoomblog : Federica Pellegrini: età altezza fidanzato e figli curiosità - #Federica #Pellegrini: #altezza - zazoomblog : C’è posta per te stasera: ospiti Paolo Bonolis e Federica Pellegrini - #posta #stasera: #ospiti #Paolo… - LusciFrancesca : RT @CePostaPerTeOff: Tra gli ospiti della sesta puntata di #CePostaPerTe ci sarà la bellissima e straordinaria atleta del nuoto internazion… - zazoomblog : C’è Posta per Te 2021 ospiti sesta puntata del 13 febbraio: stasera Paolo Bonolis e Federica Pellegrini (anteprima)… - SMSNEWSOFFICIAL : A C’è Posta Per te ospiti Paolo Bonolis e Federica Pellegrini -