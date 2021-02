Federica Pellegrini: età, altezza, fidanzato e figli, curiosità (Di sabato 13 febbraio 2021) Federica Pellegrini è una nuotatrice molto amata dal pubblico italiano. La sua presenza a Italian’s Got Talent le ha dato modo di farsi conoscere anche in veste di conduttrice. Stasera sarà ospite del programma C’è posta per Te, condotto dalla mitica Maria De Filippi. Scopriamo alcune curiosità su di lei. Federica Pellegrini: età La campionessa è L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di sabato 13 febbraio 2021)è una nuotatrice molto amata dal pubblico italiano. La sua presenza a Italian’s Got Talent le ha dato modo di farsi conoscere anche in veste di conduttrice. Stasera sarà ospite del programma C’è posta per Te, condotto dalla mitica Maria De Filippi. Scopriamo alcunesu di lei.: età La campionessa è L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

zazoomblog : C’è posta per te stasera: ospiti Paolo Bonolis e Federica Pellegrini - #posta #stasera: #ospiti #Paolo… - LusciFrancesca : RT @CePostaPerTeOff: Tra gli ospiti della sesta puntata di #CePostaPerTe ci sarà la bellissima e straordinaria atleta del nuoto internazion… - zazoomblog : C’è Posta per Te 2021 ospiti sesta puntata del 13 febbraio: stasera Paolo Bonolis e Federica Pellegrini (anteprima)… - SMSNEWSOFFICIAL : A C’è Posta Per te ospiti Paolo Bonolis e Federica Pellegrini - SanremoAncheNoi : RT @MusicStarStaff: “C’è posta per te”|Ospiti Paolo Bonolis e Federica Pellegrini -