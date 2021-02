Federica Pellegrini, affascinante retroscena: “Era una scommessa”, rivelazione inaspettata (Di sabato 13 febbraio 2021) Iconica e bellissima, Federica Pellegrini: “Era una scommessa”, la rivelazione inaspettata che sorprende il pubblico, affascinante retroscena “Era una scommessa” la rivelazione inaspettata di Federica Pellegrini: sorprendente retroscena (fonte Instagram)Federica Pellegrini è un’icona dello sport, una campionessa unica nel suo genere che riesce sempre a sbalordire il pubblico. Ripercorrere la sua eccezionale carriera sarebbe superfluo, medaglie e record parlano per lei. La sua bellezza, poi, è certamente innegabile. L’atleta ha anche dimostrato di essere sempre pronta a mettersi in gioco, non solo nel nuoto, ma anche in ambiti che sono ... Leggi su altranotizia (Di sabato 13 febbraio 2021) Iconica e bellissima,: “Era una”, lache sorprende il pubblico,“Era una” ladi: sorprendente(fonte Instagram)è un’icona dello sport, una campionessa unica nel suo genere che riesce sempre a sbalordire il pubblico. Ripercorrere la sua eccezionale carriera sarebbe superfluo, medaglie e record parlano per lei. La sua bellezza, poi, è certamente innegabile. L’atleta ha anche dimostrato di essere sempre pronta a mettersi in gioco, non solo nel nuoto, ma anche in ambiti che sono ...

LusciFrancesca : RT @CePostaPerTeOff: Tra gli ospiti della sesta puntata di #CePostaPerTe ci sarà la bellissima e straordinaria atleta del nuoto internazion… - zazoomblog : C’è Posta per Te 2021 ospiti sesta puntata del 13 febbraio: stasera Paolo Bonolis e Federica Pellegrini (anteprima)… - SMSNEWSOFFICIAL : A C’è Posta Per te ospiti Paolo Bonolis e Federica Pellegrini - SanremoAncheNoi : RT @MusicStarStaff: “C’è posta per te”|Ospiti Paolo Bonolis e Federica Pellegrini - MusicStarStaff : “C’è posta per te”|Ospiti Paolo Bonolis e Federica Pellegrini -