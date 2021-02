Federazione italiana Cronometristi, Rondinone nuovo presidente (Di sabato 13 febbraio 2021) ROMA - Antonio Rondinone è il nuovo presidente della Federazione italiana Cronometristi. L'ex vicepresidente vicario, nato a Taranto ma residente a Ferrara dove lavora presso il Crea - Consiglio per ... Leggi su gazzettadiparma (Di sabato 13 febbraio 2021) ROMA - Antonioè ildella. L'ex vicevicario, nato a Taranto ma residente a Ferrara dove lavora presso il Crea - Consiglio per ...

virginiaraggi : È veramente un’emozione vedere gli atleti della FISR - Federazione Italiana Sport Rotellistici collaudare il nuovo… - mauriziosantin : RT @sbonaccini: Oggi alla polisportiva Modena Est per l’elezione del nuovo presidente regionale della Federazione Italiana Bocce, il 32enne… - Ornella88813128 : RT @sbonaccini: Oggi alla polisportiva Modena Est per l’elezione del nuovo presidente regionale della Federazione Italiana Bocce, il 32enne… - sbonaccini : Oggi alla polisportiva Modena Est per l’elezione del nuovo presidente regionale della Federazione Italiana Bocce, i… - pms_tweet : ??Dopo l'Ironman Italy Emilia-Romagna, Cervia si aggiudica a partire dal 2021 e fino al 2024 anche il Campionato It… -

Ultime Notizie dalla rete : Federazione italiana Federazione italiana Cronometristi, Rondinone nuovo presidente

ROMA " Antonio Rondinone è il nuovo presidente della Federazione italiana cronometristi. L'ex vicepresidente vicario, nato a Taranto ma residente a Ferrara dove lavora presso il Crea - Consiglio per la Ricerca in Agricoltura, ha sconfitto il numero uno ...

Cronometristi: Antonio Rondinone è il nuovo presidente

13/02/2021 - 16:56 Antonio Rondinone, 56 anni, è il nuovo presidente della Federazione italiana cronometristi. Rondinone, già vicepresidente vicario della federazione, ha ottenuto 60 voti contro i 41 voti (e 1 scheda bianca) del presidente uscente Gianfranco Ravà, al termine ...

Federazione Italiana Di Atletica Leggera Fidal Tumori: in adolescenti diagnosi in ritardo per la pandemia

Ogni anno in Italia 1.400 bambini sotto i 14 anni ricevono una diagnosi di tumore e ad ammalarsi sono anche circa 800 ragazzi da 14 a 18 anni. Ma è proprio nell’adolescenza che le diagnosi arrivano pi ...

Classifiche 2020: la Varese che rema è sul tetto d’Italia

Le graduatorie della Federazione premiano la Canottieri Varese e la Canottieri Gavirate. La società della Schiranna non è solo organizzazione e infrastrutture “premiate” dagli stranieri. Mercoledì pro ...

ROMA " Antonio Rondinone è il nuovo presidente dellacronometristi. L'ex vicepresidente vicario, nato a Taranto ma residente a Ferrara dove lavora presso il Crea - Consiglio per la Ricerca in Agricoltura, ha sconfitto il numero uno ...13/02/2021 - 16:56 Antonio Rondinone, 56 anni, è il nuovo presidente dellacronometristi. Rondinone, già vicepresidente vicario della, ha ottenuto 60 voti contro i 41 voti (e 1 scheda bianca) del presidente uscente Gianfranco Ravà, al termine ...Ogni anno in Italia 1.400 bambini sotto i 14 anni ricevono una diagnosi di tumore e ad ammalarsi sono anche circa 800 ragazzi da 14 a 18 anni. Ma è proprio nell’adolescenza che le diagnosi arrivano pi ...Le graduatorie della Federazione premiano la Canottieri Varese e la Canottieri Gavirate. La società della Schiranna non è solo organizzazione e infrastrutture “premiate” dagli stranieri. Mercoledì pro ...