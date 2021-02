Fdi, il governo Draghi umilia lo sport: nella corsa alle poltrone sparisce il Ministero di riferimento (Di sabato 13 febbraio 2021) Fdi denuncia: il governo Draghi umilia lo sport. Un settore messo in ginocchio dai Dpcm di Conte. Dal colpo di grazia inferto a suon di lockdown e coprifuoco ad associazioni, palestre, piscine e campi sportivi. Un mondo assetato d’attenzione e di risposte che oggi, all’indomani dell’annuncio del nuovo esecutivo da parte del neo premier incaricato, si vede privare anche di un Ministero dello sport di riferimento. Una decisione che Fratelli d’Italia impugna risolutamente con una risposta che respinge fermamente al mittente intenzioni e mancati intendimenti. Il governo Draghi mortifica lo sport: la denuncia di Fratelli d’Italia «Siamo di fronte a un’ennesima mortificazione per il mondo dello ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 13 febbraio 2021) Fdi denuncia: illo. Un settore messo in ginocchio dai Dpcm di Conte. Dal colpo di grazia inferto a suon di lockdown e coprifuoco ad associazioni, palestre, piscine e campiivi. Un mondo assetato d’attenzione e di risposte che oggi, all’indomani dell’annuncio del nuovo esecutivo da parte del neo premier incaricato, si vede privare anche di undellodi. Una decisione che Fratelli d’Italia impugna risolutamente con una risposta che respinge fermamente al mittente intenzioni e mancati intendimenti. Ilmortifica lo: la denuncia di Fratelli d’Italia «Siamo di fronte a un’ennesima mortificazione per il mondo dello ...

