Far East Film Festival: dall'11 al 19 giugno 2021 (Di sabato 13 febbraio 2021) Dopo la rivoluzionaria edizione digitale della scorsa estate, il Far East Film Festival di Udine torna alle origini. Compatibilmente, non serve neppure sottolinearlo, con le dinamiche, le priorità e le regole dell'emergenza sanitaria. dall'11 al 19 giugno, dunque, il Teatro Nuovo "Giovanni da Udine" riaprirà le porte al meglio del cinema popolare asiatico. E riaprirà le porte all'Oriente anche la seconda sede storica del Festival: il cinema Visionario, fresco di restauro e di ampliamento. Se la dimensione puramente "Festivaliera"prevarrà sulla dimensione "internettiana", l'attesissimo FEFF 23 non rinuncerà comunque al suo perimetro online: gli organizzatori metteranno a frutto l'esperienza maturata nel 2020, quando la pandemia richiese una totale riscrittura del ...

Ultime Notizie dalla rete : Far East Porti:2020,Trieste'tiene', movimento merci 54mln tonn ( - 13%)

Il traffico con il Far East si è invece attestato sui valori del 2019, senza alcuna perdita. Fortemente colpito è il segmento delle rinfuse solide ( - 70%), arretrano le merci varie ( - 5% ), per via ...

Porto Trieste: - 13% movimentazione complessiva nel 2020, bene Ro - Ro (+7%)

... riconducibile - si spiega in un comunicato - al decremento del traffico Teu sui traghetti Ro - Ro da/per la Turchia e non a quello di lunga percorrenza con il Far East. Infatti, il terminal ...

09.33 / Il Far East Film Festival 2021 torna in presenza Il Friuli Porto di Trieste, cresce il Ro-Ro e tiene il traffico container

L’impatto sull’attività del porto di Trieste nel corso del 2020 è stato contenuto per alcuni settori fondamentali che hanno saputo resistere, dando anche qualche segnale di ripresa. Stabili i volumi d ...

Porti:2020,Trieste'tiene', movimento merci 54mln tonn (-13%)

Nel 2020 il Porto di Trieste ha movimentato complessivamente oltre 54 milioni di tonnellate di merce, con un ribasso del 13% su base annuale, pari a 8 milioni di tonnellate in meno sul 2019. (ANSA) ...

