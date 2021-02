Faenza, in un filmato la sagoma del killer? Marito sotto torchio, disse: “Mando uno a farle la festa” (Di sabato 13 febbraio 2021) Giallo di Faenza, Marito sotto torchio e un’immagine che potrebbe essere quella del killer. Sono le due novità salienti del mistero dai contorni nebulosi su cui l’indagine prova a fare luce. Nelle ultime ore, dunque, è comparso un filmato che potrebbe ritrarre la sagoma del killer. Una telecamera di sorveglianza installata su un’abitazione privata della cittadina in via Testi, nei pressi della casa di Ilenia Fabbri, potrebbe aver ripreso dei movimenti sospetti, in un orario che sarebbe compatibile con l’omicidio della 46enne. Secondo quanto si apprende, infatti, analizzando le immagini ci sarebbe un fotogramma che ha insospettito gli inquirenti. Un’immagine in cui si vedrebbe un’ombra e strani avvistamenti nell’area e in un orario compatibile con il ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 13 febbraio 2021) Giallo die un’immagine che potrebbe essere quella del. Sono le due novità salienti del mistero dai contorni nebulosi su cui l’indagine prova a fare luce. Nelle ultime ore, dunque, è comparso unche potrebbe ritrarre ladel. Una telecamera di sorveglianza installata su un’abitazione privata della cittadina in via Testi, nei pressi della casa di Ilenia Fabbri, potrebbe aver ripreso dei movimenti sospetti, in un orario che sarebbe compatibile con l’omicidio della 46enne. Secondo quanto si apprende, infatti, analizzando le immagini ci sarebbe un fotogramma che ha insospettito gli inquirenti. Un’immagine in cui si vedrebbe un’ombra e strani avvistamenti nell’area e in un orario compatibile con il ...

SecolodItalia1 : Faenza, in un filmato la sagoma del killer? Marito sotto torchio, disse: “Mando uno a farle la festa”… - zazoomblog : Omicidio di Faenza in filmato la sagoma del killer - #Omicidio #Faenza #filmato #sagoma - Tele_Nicosia : Omicidio di Faenza, in filmato la sagoma del killer - condorbox : Omicidio di Faenza, in filmato la sagoma del killer #news - Adnkronos : Omicidio di #Faenza, in filmato la sagoma del killer -