Exo-Cd24, il farmaco di Israele che cura il Covid in 5 giorni: i dettagli

Dai test sperimentali emergono dati incoraggianti: il farmaco israeliano Exo-Cd24 potrebbe rivelarsi la nuova arma per sconfiggere il Covid. È denominato Exo-Cd24 e ha un'efficacia provata nel 96,6% dei casi. Il nuovo farmaco anti-Covid messo a punto da Israele potrebbe rappresentare una vera e propria rivoluzione nell'ambito della lotta alla pandemia. Sviluppato dai ricercatori dell'Ichilov Medical Center di Tel Aviv, ad oggi non ha ancora raggiunto sperimentazioni avanzate, ma le prime fasi dei test sembrano decisamente incoraggianti. Se da una parte i vaccini contribuiranno a immunizzare la popolazione, dall'altra, nel caso in cui il medicinale israeliano dovesse confermare la bontà dei primi dati scientifici, l'infezione potrà essere curata efficacemente.

