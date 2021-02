Ex Ilva | arriva la prima grana per Draghi | mancati pagamenti per 1 milione al giorno

Ultime Notizie dalla rete : Ilva arriva

Il Sole 24 ORE

...ha 60 giorni di tempo per concludere lo spegnimento degli impianti inquinanti dell' area a caldo dell' exdi Taranto . La prima grana per il nuovo governo guidato da Mario Draghiancora ...... una flotta di oltre 100 aerei eddopo oltre 3 anni di amministrazione straordinaria, ... spiega Conte nel suo post ad ampio raggio in cui parla anche dell'. Sul dossier 'stiamo ...L’autorizzazione comunitaria alla nazionalizzazione sembrerebbe irreversibile: senza la caduta del governo Conte nessun dubbio procedurale, formale e sostanziale vi sarebbe stato ...«Indietro non si torna. La decisione del Tar Lecce sancisce una svolta definitiva per il futuro di Taranto, oltre che dell’ex Ilva. Ora Mario Draghi convochi subito un tavolo per un accordo di program ...