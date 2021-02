Enrico Giovannini | l’ex presidente Istat esperto di sviluppo green chiamato a gestire le infrastrutture in un’ottica di sostenibilità

(Di sabato 13 febbraio 2021) Che “il pil non basta” e per misurare il progresso di una società servono altri indicatorilo dice da una quindicina d’anni. Nel 2013 quell’idea è diventata realtà con la pubblicazione del primo rapportosul benessere equo e sostenibile: una miniera di dati su ambiente, salute, patrimonio culturale, relazioni sociali, ricerca, qualità dei servizi e delle. E ora anche la proposta fatta nel 2018 in Utopia sostenibile (Laterza) si concretizza: il governo Draghi avrà un ministero per la Transizione ecologica. Ma a guidarlo è statoil fisico Roberto Cingolani.dell’e ministro del Lavoro del governo Letta approda invece al dicastero delle: un ruolo diverso ...

Roberto Cingolani ha vinto il ballottaggio con, fino all'ultimo in predicato per ricoprire questo stesso incarico e poi indicato per guidare Infrastrutture e trasporti. Come ha ...Fiducia anche dal numero uno degli Industriali veneti: Il buon governo - diceCarraro - fatto dal presidente del Consiglio. Ci sono dei ministri tecnici molto bravi. Colao,... Poi c'...Con il giuramento al Quirinale, previsto per oggi a mezzogiorno, il governo Draghi inizierà il suo cammino, con un consiglio dei ministri che si riunirà subito dopo. Mercoledì il voto d fiducia alle C ...Sono quattro i ministri veneti che affiancheranno Mario Draghi nell’impegnativo compito di salvare l’Italia, rimettendola in sesto non solo per quanto riguarda il comparto economico ma restituendole v ...