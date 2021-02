Elisabetta Gregoraci | mistero svelato | “Ecco chi le ha regalato tutte quelle rose rosse”

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 13 febbraio 2021) Nella diretta di venerdì scorso, 13 febbraio 2021,non è mancata all’appuntamento con il Grande Fratello Vip. Seduta tra gli ex concorrenti, ancora una volta ha dato lezioni di stile. Tanto che in apertura di puntata Alfonso Signorini le ha chiesto di raggiungerlo al centro del palco per far vedere a tutti che nel giorno in cui si è formato il nuovo governo la conduttrice e showgirl ha indossato i colori della bandiera italiana: scarpe, gonna pencil bianca e camicia verde. Stupenda e molto chic. Ma come spesso accade, Eli aveva già mostrato ai follower di Instagram il look scelto per la diretta. Diciamo che in generale non c’è puntata in cui lapassi inosservata e non solo per i suoi outfit pazzeschi. (Continua dopo la foto) Lunedì 8 febbraio, per esempio, Alfonso Signorini ha ...